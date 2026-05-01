Koch? In Peru der begehrteste Job der Welt

In Bierteig gebackene Fischstücke, frittierte Maniok-Scheite, fein geschnittene rote Zwiebel. Dazu feuerrote Chilis, gehackter Koriander und Limettensaft. Wie bloß lässt sich das alles appetitlich anrichten? Vielleicht als Sonne, überlegt sich Giha Del Rio. Die Kochschülerin arrangiert Zwiebeln und Sauce zu einem Kreis, legt Strahlen drum herum, Fisch, Maniok, Fisch, Maniok. Der blaue Teller, haben sie und die anderen Kochschüler entschieden, soll der Himmel sein. Willkommen in der Kochschule der Fundación Pachacútec am wüstenkargen Rand von Lima.