Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Times/Redux/laif
Die Welt in seinen Händen
26. August 2025 | Lesezeit: 9 Min.
Das alte Paris fliegt davon, aber Ali Akbar ist noch da. „Ça y est, ça y est.“ Man hört ihn, bevor man ihn sieht. „Es ist so weit, es ist so weit. Putin zieht sich zurück und bittet um Vergebung.“ Das Bündel Zeitungen, ein dünner Stapel Le Monde, liegt auf seinem linken Unterarm, drapiert, Titel nach oben gedreht, hin zu seinem Publikum in der Veranda des Café de Flore in Saint-Germain-des-Prés. Ein Exemplar hält Ali Akbar in der rechten Hand, er wedelt damit. „Ça y est, ça y est, Poutine se retire et demande pardon.“