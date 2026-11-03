Am vergangenen 17. Oktober, am Rand der ersten großen Protestkundgebung gegen marode Schulen und das teure Leben in Frankreich, wurden auch in Paris Läden ausgeräumt, große und kleine. Ein Teil der Plünderer stammte aus den Vorstädten, der Welt jenseits des „Periph“, der Pariser Ringstraße. Wie viele es genau waren und wer sie waren, ist nicht klar. Der französische Justizminister warnt vor schnellen Schlüssen. Das Täterspektrum, sagt er, sei sehr breit. Und doch zeigen nun viele rechte Politiker und Medien wieder reflexhaft auf die Banlieue, als trüge sie alle Schuld.