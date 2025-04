Über Rom dröhnen die Hubschrauber, seit Tagen schon. Immer wieder rasen Blaulichtkolonnen durch die Stadt. Es wurde geübt für diesen einen Tag, der größer zu werden verspricht als viele andere. Fast so groß vielleicht wie jener 8. April 2005, an den sich die Römer noch gut erinnern: der Tag, an dem Johannes Paul II. zu Grabe getragen wurde, der Langzeitpapst auf dem Thron Petri. Die größte Trauerfeier überhaupt bisher, hieß das damals, 3,5 Millionen Pilger in Rom, zwei Milliarden Menschen weltweit am Fernseher. Im Vergleich dazu ging es bei seinem Nachfolger Benedikt XVI. Anfang 2023 fast überschaubar zu – aber der Deutsche war bei seinem Tod ja nicht mehr im Amt.