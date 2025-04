Zehntausende werden erwartet. Zehntausende, die Abschied nehmen wollen, vom verstorbenen Franziskus. Einem Papst, der immer nah an den Menschen sein wollte, nah an dem, was seine Mitbrüder und -schwestern bewegt, nah am Leid der Armen und der Bedürftigen. Einem, der es immer wieder geschafft hat, seine Mitmenschen zu berühren, wie kaum ein Kirchenoberhaupt vor ihm.