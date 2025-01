E

s war ein Jubiläum, aber Feierstimmung wollte nicht so recht aufkommen. Am 31. Dezember des abgelaufenen Jahres traf sich die Elite Panamas zum Festakt am weltberühmten Kanal, der ihr Land durchzieht; die Nationalflagge wurde gehisst, eine Kapelle spielte, es gab ein Feuerwerk . Vor 25 Jahren, am 31. Dezember 1999, hatten die USA die Rechte zum Betrieb des Kanals endlich an Panama übergeben. Daraufhin entwickelte sich in dem Vier-Millionen-Einwohner-Land eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, wie sie in Lateinamerika selten ist..