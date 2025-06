In J. R. R. Tolkiens fantastischer Welt sind die Palantíri Instrumente der Macht: Wer durch die „sehenden Steine“ blickt, kann ferne Orte beobachten – doch oft nur das, was andere ihn sehen lassen wollen. Das Element aus „Der Herr der Ringe“ liest sich heute wie eine Metapher für Big Data: Wer die Daten kontrolliert, beherrscht die Welt. Die Geschichte fanden ein paar Firmengründer in den USA Anfang der 2000er-Jahre offenbar so interessant, dass sie gleich ihr Unternehmen danach benannten: Palantir. Heute setzen Geheimdienste, Polizeien und Sicherheitsbehörden, aber auch Finanzkonzerne und Industrieunternehmen überall auf Welt die Software von Palantir ein, um Daten effizient, gründlich und schnell zu verknüpfen und auszuwerten.