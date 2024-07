Ungarns Ego-Shooter

János Bóka sitzt vor den vielen Leuten, Kameras und Mikrofonen und sagt, was er sagen muss. Was soll er auch sonst tun? Bóka ist der für EU-Angelegenheiten zuständige Minister von Ungarn. Und sein Chef, der für alles, vor allem für Radau zuständige ungarische Premierminister Viktor Orbán, hat ihm diesen Auftritt vor der Presse in Brüssel, um es offen zu sagen, ziemlich versaut. Seit dem 1. Juli hat Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft inne, und Bóka würde gern über das ausgezeichnet verlaufene erste informelle Ministertreffen reden, das Anfang der Woche in Budapest stattgefunden hat. Und über die vielen anderen spannenden Ministerräte, die er für den Rest des Monats organisiert hat. Erst sind die Energieminister dran, dann die Innenminister, dann die Gesundheitsminister, sagt János Bóka.