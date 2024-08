Seht her, wir sind noch da

Dass diese Olympischen Spiele von Paris auch künstlerisch wertvolle Spiele sein sollen, hat nicht nur die Opening Ceremony bewiesen. Überall in der Stadt wird frisch geschwitzter Schweiß mit frisch getünchten Fassaden von Paradebauten in Berührung gebracht, und inzwischen, nach fast einer Woche, hat man sich an die Wirkung mancher Inszenierungen fast schon gewöhnt. Aber wenn die Fechter und Fechterinnen auf dem Weg zur Planche die gewaltigen Treppen des Grand Palais herunterkommen, sieht das immer noch aus wie eine schwer greifbare Sequenz aus einer Filmproduktion. Es gibt Momente bei diesen Spielen, da scheint der Sport sich über die Banalitäten des Lebens kurz zu erheben.