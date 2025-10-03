Geht es nach der Bundesregierung, werden die Olympischen Spiele „ein Fest für ganz Deutschland“. So steht es im Koalitionsvertrag, in dem sich Union und SPD klar zu Olympia im eigenen Land bekennen. Bewerben will man sich für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044, als mögliche Ausrichter positionieren sich aktuell München, Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr. Bloß: Ist Olympia vor der eigenen Haustür wirklich ein Grund zum Feiern? Viel zu teuer, sagen die einen. Das wäre ein echter Booster für die Wirtschaft, sagen die anderen. Zeit für einen Faktencheck.