Foto: Lorenz Mehrlich
Plattenbauten, Drogen, Kriminalität: Offenbach hat einen schlechten Ruf, nicht erst seit der Doku über den Rapper Haftbefehl.

Tatsächlich ist die Stadt laut Statistik aber eine der sichersten in Deutschland. Vielleicht funktioniert hier doch etwas?

Offenbach, eine Stadt, die man nicht unterschätzen sollte

Plattenbauten, Drogen, Kriminalität: Offenbach hat einen schlechten Ruf, nicht erst seit der Doku über den Rapper Haftbefehl.

Tatsächlich ist die Stadt laut Statistik aber eine der sichersten in Deutschland. Vielleicht funktioniert hier doch etwas?

Offenbach, eine Stadt, die man nicht unterschätzen sollte
Von Kathrin Wiesel-Lancé
17. November 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Das soll Offenbach sein? Fährt man von Frankfurt kommend den Main entlang, hat man so gar nicht das Gefühl, sich dem zu nähern, was Zeitungen und Fernsehsender gern „sozialer Brennpunkt“ nennen.

