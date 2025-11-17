Foto: Lorenz Mehrlich
Offenbach, eine Stadt, die man nicht unterschätzen sollte
17. November 2025 | Lesezeit: 6 Min.
Das soll Offenbach sein? Fährt man von Frankfurt kommend den Main entlang, hat man so gar nicht das Gefühl, sich dem zu nähern, was Zeitungen und Fernsehsender gern „sozialer Brennpunkt“ nennen.