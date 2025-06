Dass Christian Stocker einmal ins Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz einziehen würde, war nicht abzusehen. Der ÖVP-Politiker kam Anfang März nach turbulenten Wochen, in denen seine Partei fast den extrem rechten FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Kanzler gemacht hätte, an die Spitze einer Dreierkoalition aus christdemokratischer ÖVP, den Sozialdemokraten (SPÖ) und den liberalen Neos. Inzwischen scheint der 65-jährige Jurist in den prunkvollen Räumlichkeiten angekommen zu sein. Nur die hellblaue Lego-Vespa auf seinem Schreibtisch deutet darauf hin, dass der begeisterte Rollerfahrer auch ein Leben außerhalb der Politik hat.