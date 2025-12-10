Das ist also das kleine Nummernschild, das eine so große Sehnsucht auslöst. Clemens Moll hat es in seinem Amtszimmer im Rathaus von Weingarten auf den Besprechungstisch drapiert. Einfach mal probeweise gepresst, 52 Zentimeter breit, elf Zentimeter hoch. Vorn die drei magischen Buchstaben, W, G und T. Wenn es nach Moll geht: die Zukunft.