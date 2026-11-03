Held oder Nazi

Als die Freunde unserer SZ-Politikchefin Katharina Riehl vor einigen Monaten begannen, die Namen ihrer Vorfahren in die NSDAP-Datenbanken einzutippen, dachte sie noch: interessant. Aber mich betrifft das nicht.

Denn die Geschichte ihrer Familie war immer eine Widerstandsgeschichte. Ihr Opa, ein Lagerhausverwalter namens Hans Riehl, wurde 1945, nur wenige Tage vor Kriegsende, in Altötting von der SS erschossen. Und gilt nicht nur in dem berühmten bayerischen Wallfahrtsort seitdem vielen als Märtyrer.



Aber dann - entdeckt Katharina Riehl genau diesen Opa doch in den Akten. Sie begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit. Besucht Familienangehörige, Historiker, Psychologen und einen Altöttinger Schulfreund ihres Vaters, den Kabarettisten Gerhard Polt. Und stellt fest, wie leicht eine deutsche Heldengeschichten 81 Jahre nach Kriegsende ins Wanken geraten kann.

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