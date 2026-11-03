Eine "Das Thema"-Podcastserie
Held oder Nazi
Als die Freunde unserer SZ-Politikchefin Katharina Riehl vor einigen Monaten begannen, die Namen ihrer Vorfahren in die NSDAP-Datenbanken einzutippen, dachte sie noch: interessant. Aber mich betrifft das nicht.
Denn die Geschichte ihrer Familie war immer eine Widerstandsgeschichte. Ihr Opa, ein Lagerhausverwalter namens Hans Riehl, wurde 1945, nur wenige Tage vor Kriegsende, in Altötting von der SS erschossen. Und gilt nicht nur in dem berühmten bayerischen Wallfahrtsort seitdem vielen als Märtyrer.
Aber dann - entdeckt Katharina Riehl genau diesen Opa doch in den Akten. Sie begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit. Besucht Familienangehörige, Historiker, Psychologen und einen Altöttinger Schulfreund ihres Vaters, den Kabarettisten Gerhard Polt. Und stellt fest, wie leicht eine deutsche Heldengeschichten 81 Jahre nach Kriegsende ins Wanken geraten kann.
Hören Sie die erste Folge jetzt kostenlos und alle weiteren Folgen sofort mit SZ Plus exklusiv auf SZ.de, bei Apple Podcasts oder Spotify im Kanal von “Das Thema”.
Folge 1
Ein Tag im April
Am 28. April 1945 ereignet sich im tief katholischen Altötting das, was später als "Bürgermorde" in die Geschichte des Ortes eingehen wird. Noch immer kampfbereite SS-Männer erschießen wenige Tage vor Kriegsende mehrere Altöttinger Bürger, die ihre Stadt schützen wollen. Eines der Opfer: Hans Riehl, der Opa unserer Host Katharina Riehl.
Folge 2
Die Märtyrergeschichte
Wie ist es möglich, dass die Heldengeschichte ihres Opas in der Nazizeit sich auf den Ereignissen eines einzigen, tragischen Tages aufbauen konnte? Und nie mal jemand darauf kam, darüber nachzudenken, was in den zwölf Jahren davor eigentlich so los war? Katharina Riehl sucht in Altötting nach Antworten und findet neue Zweifel.
Folge 3
Erinnerungslücken
Katharina Riehl besucht Gerhard Polt, um mehr über die Nachkriegsjahre in Altötting zu erfahren. Der Kabarettist ist dort mit ihrem Vater, Herbert Riehl-Heyse, in die Grundschule gegangen. Bis heute verbindet die Familien eine Freundschaft. Was denkt der alte Schulfreund darüber, dass die Tochter seines Freundes nun all die alten Geschichten nochmal umdreht?