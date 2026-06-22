NSDAP-Mitgliederkartei
Wer war in der Nazi-Partei?
Fragen und Antworten
Woher kommen die Daten?
Bei den Akten handelt es sich um die erhaltenen Bestände aus den beiden Mitgliederkarteien der NSDAP: der ursprünglich nach Regionen geordneten Gaukartei und der strikt alphabetisch geordneten Zentralkartei. Beide Karteien wurden in der NSDAP-Parteizentrale in München verwaltet und sollten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich vernichtet werden. Sie sind nur erhalten, weil der Betriebsleiter einer Papiermühle in Freimann sie unter großem persönlichem Risiko zur Seite schaffte.
Die Amerikaner brachten die Karteikarten 1945 nach Kriegsende in das Berlin Document Center (BDC). Dort wurden viele beschlagnahmte Dokumente aus der NS-Zeit gesammelt und zur Vorbereitung der Nürnberger Prozesse und der Entnazifizierungsverfahren genutzt. Die Karten von 4,3 Millionen Mitgliedern aus der Zentralkartei und 6,6 Millionen aus der Gaukartei sind so erhalten geblieben.
Die Karten der Zentralkartei auf meist grünlichem Papier unterscheiden sich im Layout, sind oft von Hand beschriftet und enthalten oft nur recht wenige Informationen. Die Karten der Gaukartei sind oft detailreicher. Sie sind einheitlich gelayoutet und oft besser lesbar. Was sich hinter den Stempeln, Symbolen oder Abkürzungen verbirgt, können Sie hier nachschlagen.
Wie Sie die Karteikarten richtig interpretieren, haben wir hier aufgeschrieben.
Das US-Nationalarchiv hat Bilder dieser Bestände auf Tausenden Rollen Mikrofilm festgehalten, die Aufnahmen digitalisiert und im März 2026 ins Netz gestellt.
Wie hat die SZ die Daten aufbereitet?
Die SZ hat mehr als 16 Millionen Seiten der veröffentlichten Mikrofilmrollen automatisiert durchsucht. Dazu wurden die Bilddateien aus dem US-Nationalarchiv von Entwicklern und Datenjournalisten der Süddeutschen Zeitung in mehreren Schritten aufbereitet: Zunächst wurden leere Seiten und Karten ohne relevante Informationen ausgeschlossen und die oft schief eingescannten Karten ausgerichtet.
Anschließen hat die SZ ein KI-Modell eingesetzt, das auch Bilder verarbeiten kann, um die Daten auszulesen. Künstliche Intelligenz kam zum Einsatz, weil die Ergebnisse des KI-Modells beim Auslesen der handgeschriebener Einträge, Notizen und Stempel besser waren als klassische Methoden der maschinellen Texterkennung.
Die von der KI ausgelesenen Informationen wurden von Entwicklern und Datenjournalisten anschließend auf Qualität und Plausibilität geprüft und in einer Datenbank zusammengeführt. Die Datenbank umfasst knapp acht Millionen Mitglieder, nach denen Leserinnen und Leser suchen können.
Warum enthält die Datenbank der SZ trotzdem Fehler?
Bei mehr als 16 Millionen durchsuchten Seiten Mikrofilm ist es unmöglich, alle Fehler in der Datenauswertung zu beheben. Ausnahmefälle, in denen Mitgliedsnummern zwei Mal vergeben wurden oder Nummern von der KI falsch ausgelesen wurden, führen dazu, dass manchmal Karteikarten verschiedener Personen einer Akte zugeordnet wurden. Auch falsch ausgelesene Ortsangaben oder Berufe sind möglich, denn auf Grund der großen Datenmenge ist es unmöglich, alle von der KI ausgelesenen Informationen noch einmal mit den Karteikarten abzugleichen.
Für die Süddeutsche Zeitung gehört eine fundierte und mit zeithistorischem Kontext verknüpfte Berichterstattung über die Nazizeit zu unserem Selbstverständnis. Die Mitgliederkartei der NSDAP ermöglicht einen neuen, in dieser Breite zuvor nicht da gewesenen Blick auf die deutsche Gesellschaft im Nationalsozialismus. Deshalb veröffentlichen wir die NSDAP-Mitgliederkartei trotz möglicher Fehler bei der Datenverarbeitung. Ein transparenter und verantwortungsvoller Umgang mit den Ergebnissen steht dabei im Vordergrund.
Wie funktioniert die Suche?
Damit Ihre Suche auch dann erfolgreich ist, wenn nicht alle Informationen vollständig korrekt ausgelesen wurden, arbeitet die SZ mit einer fehlertoleranten Suche. Deshalb werden auch Ergebnisse angezeigt, die vom Suchbegriff leicht abweichen (etwa wenn in einem Namen ein „n“ und ein „m“ vertauscht wurden). Die Suche nach Orten durchsucht außerdem alle auf der Karte erkannten Orte. In den Suchergebnissen finden Sie zuerst die Personen, deren Informationen am besten zu Ihrer Suche passen. Danach folgen ungenauere Treffer. Die Suchfelder können Sie beliebig kombinieren oder einzeln verwenden.
Wie sind die personalisierten Texte zu den Akten entstanden?
Die Texte in den Akten wurden von SZ-Autorinnen und Autoren verfasst und erscheinen nur dann, wenn wir die Informationen auf einer Karteikarte mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt auslesen konnten.
Damit die Texte auf jedes der Millionen NSDAP-Mitglieder individuell zugeschnitten sind, nutzt die SZ ein Baukastenprinzip: Mehr als 90 Texte unterschiedlicher Länge werden nach festen, von Datenjournalisten definierten Regeln immer wieder neu zusammengesetzt. So entstehen Texte, die die herrschenden Verhältnisse in jener Zeit beschreiben, die einordnen, aber nicht werten. Texte, die unsere Leserinnen und Leser nicht alleinlassen mit dem Fund in der Datenbank.
Abhängig von den Informationen auf einer Karteikarte werden die passenden Texte im Artikel angezeigt und automatisch um die persönlichen Angaben des jeweiligen NSDAP-Mitglieds ergänzt. Künstliche Intelligenz kommt dabei nicht zum Einsatz.
Warum veröffentlicht die SZ diese Daten?
Die SZ hat sich der deutschen Nazi-Vergangenheit schon immer intensiv gewidmet, was auch mit ihrem Sitz in der einstigen „Hauptstadt der Bewegung“ zu tun hat. In München wurde die NSDAP gleich zweimal gegründet, 1920 und nochmals 1925 nach ihrem zeitweiligen Verbot, in München war Adolf Hitler zu Hause, versuchte er einen Putsch, befand sich das „Braune Haus“, die Parteizentrale, und in München wurde auch die NSDAP-Mitgliederkartei verwaltet.
Es war ein Akt von hoher symbolischer Bedeutung, dass die Erstausgabe der Süddeutschen Zeitung mit Druckplatten produziert wurde, für die zuvor der Bleisatz von Hitlers „Mein Kampf“ eingeschmolzen wurde. Von Anfang an wollte die SZ, so stand es im Geleitwort der Erstausgabe vom 6. Oktober 1945, jene erreichen, die sich einig sind „im Hass gegen den totalen Staat, im Abscheu gegen alles, was nationalsozialistisch ist“.
All das hat uns dazu bewogen, die Suche in der NSDAP-Mitgliederkartei – und damit das Forschen in der familiären Vergangenheit – für unsere Leserinnen und Leser erheblich zu vereinfachen. Weil die Dokumente sich auf den Servern des US-Nationalarchivs nur mühsam durchforsten lassen, haben wir diese, so wie zuvor schon Zeit und Spiegel, heruntergeladen, sie aufbereitet und für jeden leicht durchsuchbar gemacht.
Warum finde ich eine Person nicht, obwohl sie in der NSDAP war?
Die historische Forschung geht davon aus, dass mit dem vorhandenen Quellenbestand etwa 80 Prozent der rund zehn Millionen NSDAP-Mitglieder gefunden werden können. Wenn eine Person nicht in unserer Datenbank aufscheint, heißt das nicht automatisch, dass keine Mitgliedschaft bestand. Vor allem bei den Anfangsbuchstaben G, K, L und M sind starke Lücken bekannt. Zudem sind Karteien bestimmter Gaue, etwa Wien, komplett vernichtet worden. In den Karteikarten konnten wir knapp acht Millionen NSDAP-Mitglieder finden.
Wie sind wir mit prominenten NSDAP-Mitgliedern umgegangen?
Wir haben die Akten ausschließlich anhand der Daten rekonstruiert, die auf den Karteikarten vermerkt sind. Wir haben nicht die Lebensläufe von Personen recherchiert, nicht ihre Karrieren in NS-Deutschland, nicht ihre Taten oder was sie unterlassen haben. So sind in unseren Akten auch Nazi-Größen in den gleichen Kontext gesetzt wie die Millionen anderen, die in der NSDAP Mitglied wurden. Die Kartei von Adolf Hitler, Mitgliedsnummer 1 in der NSDAP, ist übrigens nicht in der Mitgliederkartei enthalten.
Warum kann ich keine Akte lesen, obwohl ich eine Karteikarte finde?
Von den etwa acht Millionen Mitgliedern konnten wir für knapp sieben Millionen ausführliche Hintergrundtexte schreiben. Das passiert nur, wenn wir die Datenqualität als sicher genug einstufen, um ein detailliertes Dossier zu erstellen. Wenn zu wenige Information auslesbar sind, wird kein Text erstellt.
Was kann ich tun, wenn ich Fehler entdecke oder mehr Informationen habe?
Schicken Sie per Mail an korrektur-nsdap@sz.de Fehler oder Ergänzungen zu den Daten. Teilen Sie uns mit, wenn Sie Einträge lesen können, die von der KI nicht extrahiert werden konnten. Wir versuchen, die Daten in die Datenbank einzuarbeiten. Leserinnen und Leser, die uns unterstützen, werden namentlich am Fuß des Artikels genannt.
Wir freuen uns auch über Hinweise zu besonders spannenden Geschichten oder Hintergründen zu einzelnen Parteimitgliedern. Schicken Sie uns in diesem Fall an die Adresse hinweis-nsdap@sz.de eine Mail. Wichtig: Kopieren Sie den Link der betreffenden Karteikarte in die Mail, damit wir die Person korrekt zuordnen können.