Bei den Akten handelt es sich um die erhaltenen Bestände aus den beiden Mitgliederkarteien der NSDAP: der ursprünglich nach Regionen geordneten Gaukartei und der strikt alphabetisch geordneten Zentralkartei. Beide Karteien wurden in der NSDAP-Parteizentrale in München verwaltet und sollten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich vernichtet werden. Sie sind nur erhalten, weil der Betriebsleiter einer Papiermühle in Freimann sie unter großem persönlichem Risiko zur Seite schaffte.

Die Amerikaner brachten die Karteikarten 1945 nach Kriegsende in das Berlin Document Center (BDC). Dort wurden viele beschlagnahmte Dokumente aus der NS-Zeit gesammelt und zur Vorbereitung der Nürnberger Prozesse und der Entnazifizierungsverfahren genutzt. Die Karten von 4,3 Millionen Mitgliedern aus der Zentralkartei und 6,6 Millionen aus der Gaukartei sind so erhalten geblieben.

Die Karten der Zentralkartei auf meist grünlichem Papier unterscheiden sich im Layout, sind oft von Hand beschriftet und enthalten oft nur recht wenige Informationen. Die Karten der Gaukartei sind oft detailreicher. Sie sind einheitlich gelayoutet und oft besser lesbar. Was sich hinter den Stempeln, Symbolen oder Abkürzungen verbirgt, können Sie hier nachschlagen.

Wie Sie die Karteikarten richtig interpretieren, haben wir hier aufgeschrieben.

Das US-Nationalarchiv hat Bilder dieser Bestände auf Tausenden Rollen Mikrofilm festgehalten, die Aufnahmen digitalisiert und im März 2026 ins Netz gestellt.