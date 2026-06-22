NSDAP-Mitgliederkartei

Wer war in der Nazi-Partei?

25. Juni 2026

Zwischen 1925 und 1945 traten mehr als 10 Millionen Menschen der NSDAP bei – viele aus Überzeugung, einige aus Kalkül, manche, weil der Druck zu groß wurde. Hier finden Sie heraus, ob Ihre Verwandten dazu zählten.

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Weitere Geschichten und Recherchen zur NSDAP

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Projektteam
Leitung Marie-Louise Timcke
Koordination Thomas Gröbner, Vivien Götz, Christian Helten, Julia Kandler, Sören Müller-Hansen
Entwicklung Benjamin Brüggen, Felix Ebert, Theresa Eingartner, Christian Holdschuh, Julia Kandler, Dominik Wierl
Design Felix Hunger, Isabel Kronenberger, Sarah Unterhitzenberger, Dominik Wierl
Daten Vivien Götz, Markus Hametner, Carmen Heger, Sören Müller-Hansen, Eike Müksch, Bagrat Ter-Akopyan, Marie-Louise Timcke
Recherche und Text Cord Aschenbrenner, Vivien Götz, Joachim Käppner, Robert Probst, Marie-Louise Timcke
Testing Malte Hornbergs, Tim Hartinger
Schlussredaktion und Dokumentation Cornelius Esau, Florian Haller, Florian Kaindl, Tanja Koch, Michael Langgärtner, Jens Luther, Konstanze Oesterheld, Jens Potschka, Marika Reichenberger, Andreas Vogt, Ernestine Weiß
Mitarbeit Sabine Bader, Christian Deussing, Linus Freymark, Florian Fuchs, Peter Haacke, Alexander Kappen, Matthias Köpf, Bernhard Lohr, Barbara Mooser, Olaf Przybilla, Thomas Radlmaier, Kerstin Vogel, Udo Watter, Patrick Wehner, Leon Wenz

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