Bei mehr als 16 Millionen durchsuchten Seiten Mikrofilm kann auch die beste Daten-Nachbereitung nicht alle Fehler finden. Ausnahmefälle, in denen Mitgliedsnummern zwei Mal vergeben wurden oder Nummern von der KI falsch ausgelesen wurden, führen dazu, dass manchmal Karteikarten verschiedener Personen einer Akte zugeordnet wurden. Auch falsch ausgelesene Ortsangaben oder Berufe sind möglich, denn aufgrund der großen Datenmenge ist es unmöglich, alle von der KI ausgelesenen Informationen noch einmal mit den Karteikarten abzugleichen.

Für die Süddeutsche Zeitung gehört eine fundierte und mit zeithistorischem Kontext verknüpfte Berichterstattung über die NS-Zeit zu unserem Selbstverständnis. Die digitalisierte Mitgliederkartei der NSDAP ermöglicht einen neuen, in dieser Breite zuvor nicht da gewesenen Blick auf die deutsche Gesellschaft im Nationalsozialismus. Deshalb veröffentlichen wir die NSDAP-Mitgliederkartei trotz möglicher Fehler bei der Datenverarbeitung. Ein transparenter und verantwortungsvoller Umgang mit den Ergebnissen steht dabei im Vordergrund.

Das bedeutet, dass wir nur Akten zeigen, denen wir mit hinreichender Sicherheit eine Mitgliedsnummer zuordnen konnten. Das war bei 12 Millionen Kartenfragmenten der Fall. Personalisierte Analysetexte zu NSDAP-Mitgliedern werden nur dann angezeigt, wenn viele ausgelesene Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt sind. Bei sieben Millionen Mitgliedern können wir das leisten.

In jeder dieser personalisierten Akten finden sich außerdem deutliche Hinweise auf mögliche Fehler. Die Karteikarten, auf denen die Auswertung basiert, können am Anfang des Artikels eingesehen und verglichen werden. So können Leserinnen und Leser selbst nachvollziehen, ob wir bei der Auswertung Fehler gemacht haben, und uns per Mail Korrekturhinweise schicken.