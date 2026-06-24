Werkstattbericht
Wie wir die NSDAP-Akten ausgewertet haben
Der NS-Staat hat nicht nur seine verbrecherische Bürokratie genau dokumentiert – auch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) zeichnete penibel auf, welche Menschen sich ihr angeschlossen hatten. Wer die mehr als zehn Millionen Mitglieder waren, wer sich besonders früh der Partei Adolf Hitlers anschloss oder von ihr ausgezeichnet wurde, das konnte man bisher nur über mühsame Einzelfallanfragen im Bundesarchiv recherchieren.
Seit März sind die Mitgliederakten online zugänglich, ins Netz gestellt von den National Archives in Washington. Am Tag der Veröffentlichung brachen die Archiv-Server zusammen, so groß war das Interesse an den Dokumenten. Doch obwohl sich die Daten nach Stichworten durchsuchen lassen, muss man sich in der Regel durch viele Bilder klicken, um etwas über die eigene Familiengeschichte zu erfahren.
Landet man tatsächlich einen Treffer, bleiben trotzdem viele Fragen offen: Denn ohne historischen Kontext lässt sich mit den Mitgliedskarten an sich wenig anfangen. Ja, diese Person – die Oma, der Urgroßonkel oder der Vater – war in der NSDAP. Aber mit allen weiteren Fragen bleiben Angehörige und Interessierte allein zurück.
Antworten zu den wichtigsten Fragen im Überblick:
Woher kommen die Daten und in welcher Form lagen sie vor?
Bei den Akten handelt es sich um die erhaltenen Bestände aus den beiden Mitgliederkarteien der NSDAP: der ursprünglich nach Regionen geordneten Gaukartei und der strikt alphabetisch geordneten Zentralkartei. Beide Karteien wurden in der NSDAP-Parteizentrale in München verwaltet und sollten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich vernichtet werden. Sie sind nur bis heute erhalten, weil der Betriebsleiter einer Papiermühle in Freimann sie unter großem persönlichem Risiko zur Seite schaffte.
Die US-Amerikaner brachten die Karteikarten nach Kriegsende in das Berlin Document Center (BDC). Dort wurden viele beschlagnahmte Dokumente aus der NS-Zeit gesammelt und zur Vorbereitung der Nürnberger Prozesse und der Entnazifizierungsverfahren genutzt. Karten von rund 4,3 Millionen Mitgliedern aus der Zentralkartei und 6,6 Millionen aus der Gaukartei sind so erhalten geblieben. Das US-Nationalarchiv hat Kopien dieser Bestände, die vom BDC erhalten und digitalisiert wurden, im März 2026 ins Netz gestellt.
Wie wurden die Dateien von der SZ aufbereitet?
Die mehr als 16 Millionen Bilddateien aus dem US-Nationalarchiv wurden von Datenjournalisten der Süddeutschen Zeitung und Entwicklern aus Redaktion und Verlag in mehreren Schritten aufbereitet: Sie haben die großen, nach Mikrofilmrollen sortierten Datenpakete zunächst um leere Seiten und Karten ohne relevante Informationen bereinigt, den leeren Rahmen des Mikrofilmscanners um die digitalisierten Karteikarten entfernt und die oft schief eingescannten Karten ausgerichtet.
Für das Auslesen der Karteikarten – um also Informationen wie Name, Wohnort oder Mitgliedsnummer aus den Bildern zu extrahieren – hat die SZ ein KI-Modell eingesetzt, das auch Bilder verarbeiten kann. Künstliche Intelligenz kam zum Einsatz, weil die Ergebnisse des KI-Modells beim Auslesen handgeschriebener Einträge, Notizen und Stempel besser waren als die von klassischen Methoden der Texterkennung.
Die von der KI ausgelesenen Informationen von knapp acht Millionen NSDAP-Mitgliedern wurden von Entwicklern und Datenjournalisten durch technische Analysen auf Qualität und Plausibilität geprüft und in einer Datenbank zusammengeführt, die Leserinnen und Leser hier nach Vor- und Nachnamen, Orten oder Geburtsjahr durchsuchen können.
Welche Rolle spielte KI bei der Auswertung?
Ohne digitale Infrastruktur, die Informationen aus den Karteikarten automatisch ausliest, wäre es nicht möglich, die vielen Millionen Mitgliedskarten der NSDAP auszuwerten. Und selbst mit technischen Hilfsmitteln bleibt die Auswertung ein kompliziertes Unterfangen: Denn viele Karten sind verblasst, Einträge sind häufig in altdeutscher Sütterlin- oder schwer lesbarer Handschrift verfasst, und manche Informationen – wie die Mitgliedsnummer oder die Gau-Zugehörigkeit – wurden eingestempelt oder mit der Schreibmaschine geschrieben.
Damit KI dieses Durcheinander aus Schriftarten, krakeligen Anmerkungen und uneinheitlichen Vermerken auch nur annähernd verlässlich interpretieren kann, haben wir mehrstufige und präzise Anweisungen – sogenannte Prompts – formuliert. Anhand dieser Vorgaben hat das Sprachmodell Gemini 3.1 flash light auf jeder Karteikarte systematisch nach vorgegebenen Informationen wie Name, Geburtsort, Mitgliedsnummer oder Sondervermerken gesucht.
Die extrahierten Informationen wurden in eine Datenbank überführt, in der für jede Mitgliedsnummer die Bilder der entsprechenden Karteikarten, die ausgelesenen Informationen und eine Bewertung der Datenqualität gespeichert sind.
Wie haben wir Fehler in der Auswertung bereinigt?
Künstliche Intelligenz kann immer Fehler machen – das ist in der wahrscheinlichkeitsgetriebenen Logik der Sprachmodelle angelegt. Bei einer so komplexen Aufgabe wie dem Extrahieren von Informationen aus handgeschriebenen, verschmierten oder verblichenen Karteikarten sind Fehler aber erst recht unvermeidbar. Selbst wenn die KI zuverlässig gearbeitet hat, kann es trotzdem sein, dass sie handgeschriebene Buchstaben falsch gelesen hat, die verblassten Stempel der Mitgliedsnummern nur teilweise erkennen oder gleich daneben oder darüber platzierte Datumsstempel nicht von der Mitgliedsnummer trennen konnte.
Um möglichst viele falsch ausgelesene Informationen herauszufiltern, haben Datenjournalisten und Entwickler der SZ die extrahierten Daten nachträglich kontrolliert. Wir haben zum Beispiel geprüft, ob das Eintrittsdatum und die Größe der Mitgliedsnummer zusammenpassen, ob das Geburtsdatum plausibel ist oder ob Ortsnamen zur damaligen Zeit existierten und zu anderen geografischen Angaben passen. Wann immer wir unlogische Informationen gefunden haben, etwa ein Geburtsdatum im 15. Jahrhundert, haben wir solche Informationen verworfen und aus der öffentlichen Suche ausgeschlossen.
Warum enthält die Datenbank der SZ trotzdem Fehler?
Bei mehr als 16 Millionen durchsuchten Seiten Mikrofilm kann auch die beste Daten-Nachbereitung nicht alle Fehler finden. Ausnahmefälle, in denen Mitgliedsnummern zwei Mal vergeben wurden oder Nummern von der KI falsch ausgelesen wurden, führen dazu, dass manchmal Karteikarten verschiedener Personen einer Akte zugeordnet wurden. Auch falsch ausgelesene Ortsangaben oder Berufe sind möglich, denn aufgrund der großen Datenmenge ist es unmöglich, alle von der KI ausgelesenen Informationen noch einmal mit den Karteikarten abzugleichen.
Für die Süddeutsche Zeitung gehört eine fundierte und mit zeithistorischem Kontext verknüpfte Berichterstattung über die NS-Zeit zu unserem Selbstverständnis. Die digitalisierte Mitgliederkartei der NSDAP ermöglicht einen neuen, in dieser Breite zuvor nicht da gewesenen Blick auf die deutsche Gesellschaft im Nationalsozialismus. Deshalb veröffentlichen wir die NSDAP-Mitgliederkartei trotz möglicher Fehler bei der Datenverarbeitung. Ein transparenter und verantwortungsvoller Umgang mit den Ergebnissen steht dabei im Vordergrund.
Das bedeutet, dass wir nur Akten zeigen, denen wir mit hinreichender Sicherheit eine Mitgliedsnummer zuordnen konnten. Das war bei 12 Millionen Kartenfragmenten der Fall. Personalisierte Analysetexte zu NSDAP-Mitgliedern werden nur dann angezeigt, wenn viele ausgelesene Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt sind. Bei sieben Millionen Mitgliedern können wir das leisten.
In jeder dieser personalisierten Akten finden sich außerdem deutliche Hinweise auf mögliche Fehler. Die Karteikarten, auf denen die Auswertung basiert, können am Anfang des Artikels eingesehen und verglichen werden. So können Leserinnen und Leser selbst nachvollziehen, ob wir bei der Auswertung Fehler gemacht haben, und uns per Mail Korrekturhinweise schicken.
Welche Personen wurden ausgeschlossen?
Neben Karteikarten, die unplausible und gravierende Fehler enthielten, hat die SZ eine Reihe von weiteren Personen bei der Bereinigung der Daten ausgeschlossen. Aus Gründen des Persönlichkeitsrechtes, finden sich in der Datenbank nur Personen, die vor mehr als 100 Jahren – also vor Juni 1926 – geboren wurden. Außerdem wurden Karten von Personen ausgeschlossen, die nie Mitglied der NSDAP waren – zum Beispiel, weil ihr Antrag abgelehnt wurde oder sie dem Büro des Rüstungsministers Albert Speer angehörten, deren Akten nach dem Krieg mit der Mitgliedskartei vermischt wurden und keine Aussage über eine Parteimitgliedschaft zulassen.
Wie funktioniert die Suche in der SZ-Datenbank?
Damit Ihre Suche auch dann erfolgreich ist, wenn nicht alle Informationen vollständig korrekt ausgelesen wurden, arbeitet die SZ mit einer fehlertoleranten Suche. Deshalb werden auch Ergebnisse angezeigt, die vom Suchbegriff leicht abweichen (etwa wenn in einem Namen ein „n“ und ein „m“ vertauscht wurden). Die Suche nach Orten berücksichtigt außerdem alle auf der Karte erkannten Orte. In den Suchergebnissen finden Sie zuerst die Personen, deren Informationen am besten zu Ihrer Suche passen. Danach folgen ungenauere Treffer. Die Suchfelder können Sie beliebig kombinieren oder einzeln verwenden.
Wie kommen die individuellen Analysetexte zustande?
Weil die Karteikarten für sich wenig aussagen, veröffentlicht die SZ für möglichst viele NSDAP-Mitglieder personalisierte Analysetexte. Diese Texte wurden von SZ-Autorinnen und -Autoren verfasst und erscheinen nur dann, wenn wir die Informationen auf einer Karteikarte mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt auslesen konnten.
Damit die Texte auf jedes NSDAP-Mitglied individuell zugeschnitten sind, nutzt die SZ ein Baukastenprinzip: Mehr als 100 Textbausteine unterschiedlicher Länge werden nach festen, von Datenjournalisten definierten Regeln immer wieder neu zusammengesetzt.
Abhängig von den Informationen auf einer Karteikarte werden die passenden Bausteine im Artikel angezeigt. Da sie als Lückentexte angelegt sind, werden sie automatisch um die persönlichen Angaben des jeweiligen NSDAP-Mitglieds ergänzt. Es gibt zum Beispiel für jedes mögliche Eintrittsjahr in die NSDAP einen Text, der die gesellschaftlichen und politischen Umstände der Zeit beschreibt.
Auch die prägenden Erfahrungen verschiedener Generationen oder die Rolle verschiedener Berufsgruppen im NS-Regime werden von Historikern und Redakteurinnen der SZ erklärt. So entstehen für Millionen NSDAP-Mitglieder individuelle Texte, die die herrschenden Verhältnisse in jener Zeit beschreiben, die einordnen, aber nicht werten. Texte, die unsere Leserinnen und Leser nicht alleinlassen mit dem Fund in der Datenbank.
Aus welchen Quellen kommen die ergänzenden Informationen?
Den historischen Kontext und die Informationen zur Interpretation der Karteikarten haben Historiker und Redakteure aus verschiedenen Ressorts der Süddeutschen Zeitung recherchiert. Für die Auswertung der Karteikarten spielte das Buch „Hitlers Parteigenossen“ des Historikers und Sozialwissenschaftlers Jürgen W. Falter eine zentrale Rolle.
Für Informationen zu NS-Verbrechen und der Geschichte der NSDAP im Großraum München haben wir uns teilweise auf SZ-Recherchen bezogen oder auch dort historische Quellen herangezogen.
Grenzen, Ortsnamen und Wahlergebnisse haben wir ebenfalls zusätzlich zu den Akten recherchiert. Für die Zuordnung von Wahlergebnissen und Ortsnamen wurde beispielsweise eine historische Gemeindestatistik aus der NS-Zeit verwendet. Die Wahlergebnisse bis 1933 stammen vom Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften – Berechnungen zur Eintrittsstatistik und dem Alter der Parteimitglieder haben wir selbst vorgenommen.
Warum hat das Bundesarchiv die Daten nicht selbst veröffentlicht?
1994 übernahm das Bundesarchiv das Berlin Document Center und die NSDAP-Mitgliederkartei aus US-Verwaltung. Die inzwischen digitalisierten Karten liegen also seit Jahrzehnten auch im Bundesarchiv zur Recherche bereit. Dafür muss ein Benutzerantrag gestellt werden, denn nach deutschem Archivrecht können die Akten noch nicht online gestellt werden. Eine Kopie des riesigen Datensatzes haben nun jedoch vor einigen Monaten die National Archives in Washington online publiziert.