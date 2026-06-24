Was geschah in den Monaten, in denen Opa, Urgroßmutter oder Großonkel der NSDAP beitraten, in Deutschland? Wie jung oder wie alt waren sie im Vergleich zu den anderen Parteimitgliedern? Wie stark war in dem Ort, in dem sie wohnten, die NSDAP bei der letzten regulären Reichstagswahl im November 1932? Was besagen Vermerke und Stempel auf der Karteikarte und was die Höhe der Mitgliedsnummer? Gehörten die Verwandten zu jenen Fanatikern, die sich Hitlers Führerpartei anschlossen, als diese noch eine Splitterpartei war? Oder waren sie „Märzgefallene“, die nach der letzten Reichstagswahl 1933 in großer Zahl in die Partei drängten? Waren sie zuvor Mitglieder der Hitlerjugend oder wurden sie, auch das gab es tausendfach, aus der Partei ausgeschlossen?