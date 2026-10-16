Historische Wahlmuster

Wo extrem rechte Parteien besonders erfolgreich waren und noch immer sind

Wissenschaftler beobachten, dass in vielen früheren NSDAP-Hochburgen heute Menschen häufiger die AfD wählen. Dafür gibt es viele Gründe. Auch in Ihrem Ort?

Von Sören Müller-Hansen, Oliver Schnuck und Sarah Unterhitzenberger
16. Oktober 2026 | Lesezeit: 8 Min.

1933 versinkt Deutschland im Chaos. Im Januar wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, das Ende der Weimarer Republik ist eingeläutet. Nach einem von nationalsozialistischem Terror und der Verfolgung politischer Gegner geprägten Wahlkampf wird die NSDAP im März 1933 mit knapp 44 Prozent stärkste Partei im Reichstag. Die Wahl ebnet den Übergang in die Diktatur.

Reichspräsident Hindenburg und der Chef der Präsidialkanzlei Meissner am 5. März 1933 auf dem Weg in ein Berliner Wahllokal. Ein Mann mit einem Wahlplakat zeigt den Hitlergruß.
Foto: Scherl/picture alliance / SZ Photo
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Reichspräsident Hindenburg und der Chef der Präsidialkanzlei Meissner am 5. März 1933 auf dem Weg in ein Berliner Wahllokal. Ein Mann mit einem Wahlplakat zeigt den Hitlergruß.
Reichspräsident Hindenburg und der Chef der Präsidialkanzlei Meissner am 5. März 1933 auf dem Weg in ein Berliner Wahllokal. Ein Mann mit einem Wahlplakat zeigt den Hitlergruß.

Historische Wahlmuster

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1933 versinkt Deutschland im Chaos. Im Januar wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, das Ende der Weimarer Republik ist eingeläutet. Nach einem von nationalsozialistischem Terror und der Verfolgung politischer Gegner geprägten Wahlkampf wird die NSDAP im März 1933 mit knapp 44 Prozent stärkste Partei im Reichstag. Die Wahl ebnet den Übergang in die Diktatur.

Reichspräsident Hindenburg und der Chef der Präsidialkanzlei Meissner am 5. März 1933 auf dem Weg in ein Berliner Wahllokal. Ein Mann mit einem Wahlplakat zeigt den Hitlergruß.
Foto: Scherl/picture alliance / SZ Photo
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Reichspräsident Hindenburg und der Chef der Präsidialkanzlei Meissner am 5. März 1933 auf dem Weg in ein Berliner Wahllokal. Ein Mann mit einem Wahlplakat zeigt den Hitlergruß.
Reichspräsident Hindenburg und der Chef der Präsidialkanzlei Meissner am 5. März 1933 auf dem Weg in ein Berliner Wahllokal. Ein Mann mit einem Wahlplakat zeigt den Hitlergruß.

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