Historische Wahlmuster
Wo extrem rechte Parteien besonders erfolgreich waren und noch immer sind
1933 versinkt Deutschland im Chaos. Im Januar wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, das Ende der Weimarer Republik ist eingeläutet. Nach einem von nationalsozialistischem Terror und der Verfolgung politischer Gegner geprägten Wahlkampf wird die NSDAP im März 1933 mit knapp 44 Prozent stärkste Partei im Reichstag. Die Wahl ebnet den Übergang in die Diktatur.
Historische Wahlmuster
1933 versinkt Deutschland im Chaos. Im Januar wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, das Ende der Weimarer Republik ist eingeläutet. Nach einem von nationalsozialistischem Terror und der Verfolgung politischer Gegner geprägten Wahlkampf wird die NSDAP im März 1933 mit knapp 44 Prozent stärkste Partei im Reichstag. Die Wahl ebnet den Übergang in die Diktatur.