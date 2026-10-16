Reichspräsident Hindenburg und der Chef der Präsidialkanzlei Meissner am 5. März 1933 auf dem Weg in ein Berliner Wahllokal. Ein Mann mit einem Wahlplakat zeigt den Hitlergruß.

Reichspräsident Hindenburg und der Chef der Präsidialkanzlei Meissner am 5. März 1933 auf dem Weg in ein Berliner Wahllokal. Ein Mann mit einem Wahlplakat zeigt den Hitlergruß.