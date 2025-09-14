Was die Bundespolitik aus NRW lernen kann

Kanzler Merz kann durchatmen, aber nicht lange

Foto: Omer Messinger/Getty Images
Beim ersten großen Stimmungstest nach der Bundestagswahl kommt die CDU gut davon und die SPD immerhin ohne Demütigung. Aber die AfD wächst, und die Deutschen sorgen sich weiter um die Wirtschaft. Erste Erkenntnisse aus den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen.

Von Nicolas Richter
15. September 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Bei Kommunalwahlen entscheiden die Wählerinnen und Wähler über lokale Persönlichkeiten und Themen – aber ein paar Rückschlüsse auf die politische Stimmung in Deutschland lassen die Ergebnisse durchaus zu. Das gilt in Nordrhein-Westfalen schon wegen Größe und Bevölkerungsreichtum: Am Sonntag waren etwa 13,7 Millionen Menschen zum Wählen aufgerufen. Die Beteiligung war deutlich höher als im Jahr 2020. Es war also der erste große Stimmungstest seit der Bundestagswahl.

