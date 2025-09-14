Bei Kommunalwahlen entscheiden die Wählerinnen und Wähler über lokale Persönlichkeiten und Themen – aber ein paar Rückschlüsse auf die politische Stimmung in Deutschland lassen die Ergebnisse durchaus zu. Das gilt in Nordrhein-Westfalen schon wegen Größe und Bevölkerungsreichtum: Am Sonntag waren etwa 13,7 Millionen Menschen zum Wählen aufgerufen. Die Beteiligung war deutlich höher als im Jahr 2020. Es war also der erste große Stimmungstest seit der Bundestagswahl.