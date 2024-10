Liebesgrüße aus Pjöngjang

Es war ein sonniger Junitag, als Wladimir Putin dieses Jahr nach Pjöngjang kam. Diktatoren-Wetter, rote Teppiche am Kim-Il-sung-Platz. Der russische Präsident wurde mit Pomp und Luftballons empfangen, das Publikum jubelte wie bestellt. Eine Ehrengarde marschierte und Nordkoreas Propaganda-Profis schlossen den Gast in ihren Personenkult ein. Den Großen Studienpalast des Volkes schmückte nicht nur ein riesiges Porträt des heimischen Machthabers Kim Jong-un, sondern auch eines von Putin. Putin bekam zwei weiße Pungsan-Hunde geschenkt, Kim einen schwarzen Aurus Senat, eine russische Luxuslimousine, in der die beiden durch eine frisierte Parklandschaft fuhren.