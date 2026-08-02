Clacton ist einer der britischen Orte, die auf den ersten Blick alles hätten, aber auf den zweiten wenig haben. Mit dem Zug brauchen die Londoner keine eineinhalb Stunden in die Stadt, hier gibt es Küste, die Nordsee, ein Riesenrad. Aber die Stadt im Südosten des Landes ist nicht sonnig oder heiter, sondern eher trüb. Die Häuser am Meer haben die besten Tage hinter und blinkende Spielhöllen vor sich. Das Wasser am Pier ist so dreckig, dass die Behörden es gar nicht mehr regelmäßig testen, sondern einfach ein permanentes Badeverbot ausgesprochen haben. Im Hotel empfiehlt die Besitzerin, nach Lokalen gefragt, einen Fish-and-Chips-Shop und McDonald’s. Die Lokalzeitung hat eine Rubrik namens „Nostalgia“, und Plakate kündigen einen Meat-Loaf-Doppelgänger an. Bis Anfang August ist außerdem noch der Circus Fantasia in der Stadt.