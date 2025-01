Normalerweise legt man die 300 Meter von der Einfahrt zur Bourbon Street in New Orleans bis zur Bar „Daiquiri Delight“ in etwa drei Minuten zurück. Bummelnd. Zu Fuß. Der Attentäter von New Orleans indes brauchte nur wenige Augenblicke, wenige Sekunden, die 15 Menschen den Tod brachten, als er mit seinem riesigen, angemieteten Pick-up-Truck durch die Bourbon Street raste.