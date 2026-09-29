So wird in Teilen des Landes gerade über die Partei Die Linke geredet: In der Bild-Zeitung unterstellt der Kolumnist Harald Martenstein linken Frauen einen Araberfetisch. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU sagt, die Linke in der Berliner Regierung würde aus „Nie wieder“ eine Farce machen. Damit greift sie ins allerhöchste emotionale Register, denn mit „Nie wieder“ ist gemeint, dass sich die Judenverfolgung und der Holocaust niemals wiederholen dürfen. Als die Talkshowmoderatorin Maybrit Illner die Berliner Spitzenkandidatin der Linken, Elif Eralp, versehentlich falsch zitiert und sagt: „Eralp sagt, sie ist eine Antisemitin“, und sich dann korrigiert, knurrt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU ein „Na, doch“ dazwischen. Eralp hat ihn deswegen angezeigt, wegen übler Nachrede und Beleidigung.