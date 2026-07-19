Es ist einer dieser Termine, ein Sonntag Anfang Juli, sehr langsam geht Benjamin Netanjahu seinem Publikum entgegen, die Leute filmen jeden seiner Schritte. Netanjahu betritt einen Saal voller Gleichgesinnter, er mag diese Auftritte. Zusammen mit seiner Frau Sara nimmt er in der ersten Reihe Platz, mit Blick auf den alten Jerusalemer Flughafen, in dem ein neues Luftfahrtmuseum entstehen soll, deshalb sind sie alle hier.