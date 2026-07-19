Foto: Ronen Zvulun/AFP
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Der Krieg seines Lebens

Benjamin Netanjahus gesamte politische Biografie lief auf diesen einen Moment zu: den Sturz des Mullah-Regimes in Iran. Jetzt könnte genau dieser Krieg seine Karriere beenden.

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Der Krieg seines Lebens
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Benjamin Netanjahus gesamte politische Biografie lief auf diesen einen Moment zu: den Sturz des Mullah-Regimes in Iran. Jetzt könnte genau dieser Krieg seine Karriere beenden.

Von Raphael Geiger und Kristiana Ludwig
19. Juli 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Es ist einer dieser Termine, ein Sonntag Anfang Juli, sehr langsam geht Benjamin Netanjahu seinem Publikum entgegen, die Leute filmen jeden seiner Schritte. Netanjahu betritt einen Saal voller Gleichgesinnter, er mag diese Auftritte. Zusammen mit seiner Frau Sara nimmt er in der ersten Reihe Platz, mit Blick auf den alten Jerusalemer Flughafen, in dem ein neues Luftfahrtmuseum entstehen soll, deshalb sind sie alle hier.

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