Als Sambidhan Prasai siebzehn Jahre alt war, versuchte sein Vater, ihm das Internet zu verbieten. Er nahm ihm einfach das Smartphone weg. Es war eine Aktion aus Bosheit, „ziemlich rückwärtsgewandt“, so sieht Sambidhan Prasai das. Einen erzieherischen Wert kann er in dem Verbot bis heute nicht erkennen. Es brachte auch nichts, denn Sambidhan Prasai, Jahrgang 2004, ist ein Angehöriger der sogenannten Generation Z. Er wurde praktisch in die virtuelle Welt hineingeboren. Er hat dort seine Freunde, seine wichtigsten Informationsquellen, seine Spiele, seine Lieblingsfilme.