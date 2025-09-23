Nato-Luftraumüberwachung

Alarmbereit, rund um die Uhr

Illustration: jfk; Foto: imago
Das Eindringen russischer Flugzeuge in den estnischen Luftraum ist ein großer Test für das „Air Policing“ der Nato.  Wie das im Ernstfall funktioniert und wer über einen möglichen Abschuss entscheidet.

Von Georg Ismar
23. September 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Im Ernstfall sind es die Piloten der Nato-Kampfjets, die innerhalb von Sekunden handeln müssen und zum Beispiel entscheiden, wie sie mit einem Eindringen russischer Flugzeuge in den Luftraum umgehen. Auch in Deutschland ist eine Debatte entbrannt, ob man hier nicht ein Zeichen setzen müsste. „Es muss Russland signalisiert werden, dass wir das nicht hinnehmen. Wir sollten auch den Mut haben, notfalls als Ultima Ratio russische Flugzeuge, die in den Luftraum eines Nato-Staats eindringen, abzuschießen“, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter der Süddeutschen Zeitung.

