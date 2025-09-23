Im Ernstfall sind es die Piloten der Nato-Kampfjets, die innerhalb von Sekunden handeln müssen und zum Beispiel entscheiden, wie sie mit einem Eindringen russischer Flugzeuge in den Luftraum umgehen. Auch in Deutschland ist eine Debatte entbrannt, ob man hier nicht ein Zeichen setzen müsste. „Es muss Russland signalisiert werden, dass wir das nicht hinnehmen. Wir sollten auch den Mut haben, notfalls als Ultima Ratio russische Flugzeuge, die in den Luftraum eines Nato-Staats eindringen, abzuschießen“, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter der Süddeutschen Zeitung.