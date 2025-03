Wer in Finnland oder den baltischen Ländern in den vergangenen Monaten fragte, wie die Menschen sich dort als direkter Nachbar von Russland so fühlen, bekam in den Antworten meist einen Verweis auf Artikel 5 des Nato-Vertrags. Das ist der sogenannte Beistandsparagraf, der alle Unterzeichner dazu verpflichtet, im Falle eines Angriffs dem jeweils attackierten Land zu Hilfe zu eilen.