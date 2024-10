„Die Solidarität wurde schnell brüchig“

Der Terror vom 7. Oktober hat das Leben von Jüdinnen und Juden weltweit verändert. In Deutschland, das durch seine Geschichte in einer besonderen Verantwortung steht, ist eine hitzige Debatte über die Politik des Staates Israel entbrannt, die immer wieder in antisemitische Exzesse überschlägt. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, zieht zum Jahrestag des Terrors eine realistisch kühle Bilanz.