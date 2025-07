A ls der Bundeskanzler in Berlin vor die Kameras tritt, sind sie bereits in der Luft: zwei Transportflugzeuge des Typs Airbus A400M der Bundeswehr, auf dem Weg nach Jordanien. Von dort aus sollen sie, so Friedrich Merz (CDU), spätestens vom Wochenende an – „möglicherweise sogar schon ab morgen“ – Hilfslieferungen an die Zivilbevölkerung verteilen. An der Seite des Kanzlers steht der jordanische König Abdullah II., ihn bezeichnet Merz als essenziellen Partner angesichts der katastrophalen Lage in Gaza..