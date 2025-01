Die Wut, sie ist spürbar in diesem Zelt neben der Knesset, dem israelischen Parlament. Und das nicht nur, weil die Verstärkeranlage so stark aufgedreht ist, dass die Lautsprecher die Planen des Zeltes zum Beben bringen, in dem sich Gegner des Deals mit der Hamas drängen. Das Mikrofon hält Amichai Elijahu, Sohn einer hart rechten Rabbinerdynastie, er hatte nach dem 7. Oktober eine Atombombe auf Gaza eine „Option“ genannt.