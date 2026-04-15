Schiiten

„Wo sollen wir hin, wenn wir nicht in Libanon bleiben können?“

Eine Schiitin ist nach israelischen Luftangriffen unterwegs in einem Vorort von Beiut.
Foto: Marwan Naamani/dpa
Foto: Marwan Naamani/dpa
Eine Schiitin ist nach israelischen Luftangriffen unterwegs in einem Vorort von Beiut.
Eine Schiitin ist nach israelischen Luftangriffen unterwegs in einem Vorort von Beiut.

In Libanon halten viele Schiiten noch zur Hisbollah, die Israels Armee bekämpft. Doch angesichts der Opfer, der Zerstörung und dem Druck anderer Religionsgruppen beginnen einige, umzudenken.

Von Tomas Avenarius
15. April 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Manissa ist ein bisschen aufgeregt. Sie steht da in ihrem pinkfarbenen Frottee-Outfit, das Mikrofon vor sich, sucht nach den Worten. Dann rezitiert das Mädchen die Eröffnungssure, fließend, fehlerfrei. Die Umstehenden raunen zustimmend, staunend, bewundernd. Manissa sei „Hafez“ – eine Hüterin des Heiligen Buches. Eine Meisterin. Manissa ist blind, aber den Text des Koran kennt sie auswendig. Der stoppelbärtige Besucher streicht dem Kind über den Kopf, lobt es, weil es die Heilige Schrift bewahre, im Kopf und im Herzen.

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