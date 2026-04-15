Schiiten
„Wo sollen wir hin, wenn wir nicht in Libanon bleiben können?“
15. April 2026 | Lesezeit: 5 Min.
Manissa ist ein bisschen aufgeregt. Sie steht da in ihrem pinkfarbenen Frottee-Outfit, das Mikrofon vor sich, sucht nach den Worten. Dann rezitiert das Mädchen die Eröffnungssure, fließend, fehlerfrei. Die Umstehenden raunen zustimmend, staunend, bewundernd. Manissa sei „Hafez“ – eine Hüterin des Heiligen Buches. Eine Meisterin. Manissa ist blind, aber den Text des Koran kennt sie auswendig. Der stoppelbärtige Besucher streicht dem Kind über den Kopf, lobt es, weil es die Heilige Schrift bewahre, im Kopf und im Herzen.