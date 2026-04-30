Dazu gehört manchmal auch, dass der Körper längst müde ist, der Kopf aber noch wach bleibt. Man scrollt weiter, man liest weiter, weil man noch ein wenig Zeit für sich haben will – wohl wissend, dass der Wecker bald klingelt. Dieses Phänomen hat einen Namen: Revenge Bedtime Procrastination. Unsere Autorin kennt es nur zu gut.