Bei Nacht

Ein Schwerpunkt der Volontärinnen und Volontäre der SZ

Von Anna Bolten, Paul Dittmann, Theresa Eingartner, Saimah Jiwa, Anna-Maria Salmen, Jerrit Schloßer, Sebastian Strauß und Lisa Torjuul
30. April 2026

Wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, öffnet sich ein ganz eigener Raum. Für manche bedeutet er Freiheit, für andere Einschränkung. Einige finden endlich Zeit, sich ihren Gedanken zu widmen, für andere beginnt erst dann der Arbeitsalltag.

In unserem Schwerpunkt blicken wir auf Orte und Lebensrealitäten, die sichtbar werden, wenn es dunkel wird.

Dazu gehört manchmal auch, dass der Körper längst müde ist, der Kopf aber noch wach bleibt. Man scrollt weiter, man liest weiter, weil man noch ein wenig Zeit für sich haben will – wohl wissend, dass der Wecker bald klingelt. Dieses Phänomen hat einen Namen: Revenge Bedtime Procrastination. Unsere Autorin kennt es nur zu gut.

Essay
Was von der Nacht übrig bleibt
Unsere Autorin könnte feiern gehen. Sie könnte auch schlafen. Stattdessen liegt sie wach und stolpert stundenlang durchs Netz. Über eine Angewohnheit, die nicht nur jungen Menschen die Nacht stiehlt.
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Kommen Sie nachts zur Ruhe, werden Sie erst richtig wach oder spielt diese Tageszeit in Ihrem Leben eine ganz andere Rolle?

Um herauszufinden, was Menschen nachts beschäftigt, sind wir quer durch Deutschland gereist. Zu wohnungslosen Menschen in Berlin, für die Nächte oft mehr Bedrohung als Rückzug sind. Zu einem Hamburger Nachtportier, dessen Arbeit im Luxushotel dann beginnt, wenn andere schlafen gehen. Und auf einen Kutter in der Nordsee zu den letzten deutschen Krabbenfischern, die um ihre Zukunft bangen.

Aber für besondere Geschichten muss man nicht immer weit reisen. In München haben wir mit jungen Menschen über ihre Nächte gesprochen:

Außerdem haben Frauen uns gezeigt, was sie bei sich tragen, um sich nachts sicherer zu fühlen. Und wir haben Räume in München besucht, die queeren Menschen früher Zuflucht boten und heute neu verhandelt werden müssen.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen! Dafür lohnt es sich, länger wach zu bleiben.

Die Volontärinnen und Volontäre der Süddeutschen Zeitung
Nachtleben in München
Wer hat heute noch Sex im Dark­room?
Für schwule Männer waren es Zufluchtsorte vor der „bösen Heterowelt“. Eine neue Generation braucht die Dunkelheit kaum noch – und Darkrooms verschwinden oder öffnen sich für ein neues Publikum.
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Wohnungslosigkeit
Ein Zuhause auf Zeit
Queere Menschen sind besonders häufig von Wohnungslosigkeit betroffen. In konventionellen Notunterkünften fühlen sie sich oft nicht sicher. Ein Besuch bei Menschen, für die „Zuhause“ eine ganz besondere Bedeutung hat.
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Nationaler Aktionsplan
Was macht die Politik gegen Wohnungs­losig­keit?
Eine halbe Million Menschen in Deutschland haben kein festes Zuhause. Die schwarz-rote Koalition hat sich vorgenommen, das bis 2030 zu ändern. Noch ist sie von dem Ziel weit entfernt.
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Krabbenfischer
Die letzten ihrer Art
Hendrik Dirks ist Krabbenfischer in vierter Generation und möchte das auch bleiben. Doch er darf in der Nordsee in immer weniger Gebieten fischen. Von einem Traditionsberuf, der sich anpassen muss.
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Night-Manager
Eine Nacht im Luxus­hotel
Yannick Lebensieg trägt nachts die Verantwortung über das Atlantic in Hamburg. Das Hotel, in dem Udo Lindenberg wohnt und wo schon Madonna und Willy Brandt abgestiegen sind. Unsere Autorin hat ihn auf einer Schicht begleitet.
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Wie Frauen sich nachts schützen
Ich fühle mich ja sicher, aber...
München ist die sicherste Großstadt Deutschlands. Viele Frauen haben trotzdem Strategien entwickelt, um nachts gut nach Hause zu kommen. Eine Fotostrecke.
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Sleepmaxxing

White Noise
Da ist jetzt dieses leise Rauschen in meinem Schlafzimmer.
Nasenstrip
Mit leichtem Atem durch die Nacht? Schön wär's.
Sleepy-Girl-Mocktail
Eine Zuckerbombe vor dem Schlafen, bitte!
Kiwis
Bisschen Obst snacken? Nichts leichter als das - dachte ich.
Mouthtape
Norwegische Fußballprofis tun es und ich jetzt auch.
Projektteam
Text & Recherche Anna Bolten, Paul Dittmann, Theresa Eingartner, Saimah Jiwa, Anna-Maria Salmen, Jerrit Schloßer, Sebastian Strauß, Lisa Torjuul
Designkonzeption & Digitales Storytelling Theresa Eingartner, Paul Dittmann
Fotos Paul Dittmann, Lorenz Mehrlich
Videos Theresa Eingartner, Paul Dittmann, Lorenz Mehrlich
Chefs vom Dienst Anna-Maria Salmen, Sebastian Strauß
Entwicklung Theresa Eingartner
Projektbetreuung Felix Hunger, Karin Kampwerth, Martin Langeder

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