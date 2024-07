Es ist Abend, als Buthidaung in Flammen aufgeht. In der kleinen Stadt ganz im Südwesten Myanmars schlägt das Feuer aus Häusern und Hütten. In wenigen Stunden werden am 17. Mai 2024 ganze Viertel zerstört. Hunderte Menschen verlieren ihr Zuhause. Es ist ein Abend, der für ein neues Kapitel in dem Bürgerkrieg steht, der Myanmar seit dem Putsch des Militärs 2021 wieder fest im Griff hat.