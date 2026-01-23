Wahlen in Myanmar
Wo ist Aung San Suu Kyi?
23. Januar 2026 | Lesezeit: 6 Min.
Manchmal erschließt sich die wahre Bedeutung einer Wahl nicht mit dem Blick auf die Kandidaten, sondern auf diejenigen, die gar nicht dabei sind. So ist es jetzt in Myanmar. Die Putschgeneräle in Naypyidaw rufen an die Urnen, mitten im Bürgerkrieg. In drei Phasen sollen die Menschen ein neues Parlament bestimmen, am Sonntag steht die letzte Runde an. Die prominenteste Demokratin des Landes aber fehlt: Aung San Suu Kyi ist die große Abwesende in diesem Rennen. Ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie (NLD) ist längst abgewickelt. Und die Chefin: weggesperrt.