Nach seinem dreijährigen Dienst in der israelischen Armee will Arie Katzenstein Tierarzt werden, das ist sein großer Traum. In Israel kann man das Fach damals, 1960, nicht studieren, also bewirbt er sich an der tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Deutschland ist das Land, aus dem seine Eltern einst vor den Nazis nach Palästina geflohen waren. Jetzt kehrt er also zurück, er bekommt einen Studienplatz und zieht zusammen mit seiner Freundin Bilha und ihrem Cockerspaniel nach München.