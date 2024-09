In dieser Stadt, an diesem Tag

Mihael Peco wohnt in der Prinz-Ludwig-Straße, es ist hier so ruhig, wie es in der Münchner Innenstadt nur sein kann. Eine kurze Einbahnstraße in der Maxvorstadt. Da grölen ab und zu mal abends Besoffene herum, die zum Feiern in Richtung Schwabing losziehen, aber selbst rund um das Generalkonsulat des Staates Israel, das hier die blau-weiße Fahne mit dem Davidstern gehisst hat und von einem schweren Eisenzaun umgeben ist, gibt es normalerweise keinen Stress. Vielleicht mal eine kleine Mahnwache. Die Polizei ist hier dauerhaft auf Posten, das schafft Ruhe.