Es ist nicht so, als müsste er seine Motoren erst jetzt in Schutz nehmen. Er hat sie schon immer verteidigt. Bernd Ramler weiß noch, wie er mal vor zwanzig Führungskräften saß und erklären sollte, wofür die Firma Mercedes so etwas braucht. Wofür der Mensch so etwas braucht. Einen Achtzylinder mit fast 6,3 Liter Hubraum und 457 PS.