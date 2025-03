Dem General war sichtlich nicht wohl in seiner Haut, auch wenn seine graue Uniform mit all den Orden saß wie eine Eins. Ob der Westen denn nach einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine durchatmen könne, wollte Sandra Maischberger in der nach ihr benannten ARD-Talksendung in der vergangenen Woche vom Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer wissen. Er dachte einen Augenblick nach, die Antwort, die er wählte, war sichtlich abgewogen – und doch ungewöhnlich deutlich: Nein, man könne nicht durchatmen.