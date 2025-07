Nach 420 Tagen in U-Haft hat Narkosearzt E. viel nachzuholen. Zum Beispiel nachmittags auf der Terrasse in der prallen Sonne zu sitzen. In der JVA Stadelheim, wo er die meiste Zeit eingesperrt war, hatte er täglich nur eine Stunde Hofgang. Um 14.30 Uhr gab es Tee und Abendbrot, dann blieb die Zelle bis zum nächsten Morgen zu. Es fühle sich komisch an, jetzt am Nachmittag hier zu sitzen, sagt er, „weil ich die Welt um diese Uhrzeit gar nicht mehr kenne“.