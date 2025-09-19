Foto: imago images/Imago Images
Südosteuropa
Moskaus langer Arm nach Moldau
19. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Ihre Zukunft sieht Lidia Chirova genau vor sich. Ihr Land wird ein guter Ort in der EU sein, um ihr Kind groß zu ziehen, glaubt die 25-Jährige, und sie wird bald in Sicherheit, Frieden und „in einer echten Demokratie“ leben. Erst mal ist da aber die Gegenwart. Chirova macht Videos für die unabhängige Informationsplattform Tuk, über ihre Heimat Moldau, den Krieg im Nachbarland Ukraine, das Machtstreben Russlands.