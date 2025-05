Die große Welt im Kleinen findet man in der Hamburger Speicherstadt. Genauer gesagt: im Miniatur-Wunderland, das dann so klein gar nicht ist. Hier befindet sich die größte Modelleisenbahn der Welt, auf 10 000 Quadratmeter Fläche, mit 17 Kilometer Schienen und Nachbildungen von Städten wie Rio de Janeiro und Venedig. Im vergangenen Jahr haben sich das 1,6 Millionen Menschen angeschaut; bei ausländischen Touristen ist es die beliebteste Sehenswürdigkeit hierzulande. Steigt man ein paar Stockwerke nach oben, vorbei an einer Warteschlange, vorbei an Mini-Yachten und Mini-Flughäfen, trifft man die Gründer Gerrit und Frederik Braun in einem fensterlosen Raum. Mitunter ist es schwer, den Zwillingen zu folgen: Sie fallen sich ständig ins Wort – und sind nicht immer einer Meinung.