Foto: IVAN SAMOILOV/AFP
Krieg in der Ukraine

Minenräumer werden klüger – Minen aber auch

Eine Fläche so groß wie ein Drittel von Deutschland ist in der Ukraine durch Blindgänger und Sprengminen verseucht: Sonnenblumenfelder genauso wie Dorffriedhöfe. 

Wie staatliche und private Helfer die gefährlichen Hinterlassenschaften des Krieges beseitigen.

Von Florian Hassel
27. Oktober 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Es gibt wenige Gegenden im Osten der Ukraine, in denen der ehemalige Maschinenbauer Valentin Kasjanow, 54, noch nicht dabei geholfen hat, Minen aus dem Boden zu holen. Ob in der Nähe von Luhansk oder Donezk oder der Hafenstadt Mariupol – überall dort war Kasjanow schon, seit er vor sieben Jahren der britischen Minenräumorganisation Halo Trust beigetreten ist. „Doch die Ergebnisse unserer jahrelangen Arbeit gingen leider verloren, seit die Russen uns überfallen haben und 2022 in vielen Gebieten der Ukraine vorgerückt sind“, sagt Kasjanow.

