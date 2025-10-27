Foto: Florian Hassel
Krieg in der Ukraine

Wie Menschen unter Minen leiden

Die explosiven Hinterlassenschaften des Krieges stören auch das Leben in den letzten Winkeln der Ukraine: Besuch in einem Dorf, in dem Ziegen nicht mehr frei laufen können, Häuser gesperrt sind – und Minen sogar die Farbe des Honigs beeinflussen.

27. Oktober 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Slava Kolenda weiß noch genau, wann er mit seinen Bienen das letzte Mal auf einer Ausstellung war. „Es war der 20. Februar 2022“, sagt Kolenda, 48, der mit seiner Mutter Walentina rund 50 Kilometer südöstlich von Charkiw lebt, im Dorf Mykolajiwka im Osten der Ukraine. „Zwei Tage später waren die Russen da.“

