Im Auge des Desasters

Wenn es ernst wird für Amerika oder die Welt, dann ist in der Regel auch Anderson Cooper auf Sendung. Der bekannteste Mann von CNN stand in den vergangenen Jahrzehnten schon im Hochwasser des Hurrikans Katrina, er berichtete vom Tsunami in Sri Lanka, dem Erdbeben in Haiti, aus Afghanistan, Israel und Gaza, der Ukraine und so weiter. Er moderierte auch 2016 eine der Debatten in der Wahlschlacht von Hillary Clinton und Donald Trump. Zuletzt kämpfte Cooper nun zur besten Sendezeit live mit Wind und Wetter in Bradenton, Florida.