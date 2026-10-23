Auf der Iruma Airbase kommen die Schüsse aus dem Bluetooth-Lautsprecher, die Schmerzensschreie sind gespielt. 30 Kilometer vor Tokio läuft ein Teil der „Keen Sword“-Militärübung, die Japan und die USA zum 18. Mal gemeinsam abhalten. Erstmals ist auch die deutsche Bundeswehr beteiligt – mit Kräften des Sanitätsdienstes. Die Stimmung auf dem Luftwaffenstützpunkt ist locker, zwischen den Übungen wird viel gelacht, die Deutschen haben Gummibärchen mitgebracht. Doch der Grund für die Zusammenarbeit der Bundeswehr und der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte (SDF) ist ernst.