Ausweitung der Kampfzone

Die Arme vor dem Körper verschränkt, steht er da und wirft noch einmal einen kurzen Blick auf die meterhohen Bildschirme hinter sich, als müsse er das, was er sagt, durch seine Haltung untermauern: „Der Weltraum ist eine Dimension, in der gekämpft wird wie in jeder anderen auch“, sagt Oberstleutnant Blätte. Der fensterlose Raum, in dem der er steht, ist die Operationszentrale des Weltraumkommandos der Bundeswehr. Auf einem der Bildschirme leuchten etliche bunte Punkte, die Satellitensysteme im All. In Uedem in Nordrhein-Westfalen blickt man von unten nach weit oben. Warum? Um Kollisionen der deutschen Satelliten mit anderen Satelliten oder mit Weltraumschrott, dem wohl größten Problem im All, zu verhindern. Aber auch um Bedrohungen durch andere Staaten abzuwehren.