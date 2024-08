Am Außenposten Europas

Solch ein Treffen aber wünscht sich Fernando Clavijo schon seit Wochen. Aus Sicht des Archipel-Chefs muss Festland-Spanien mehr Solidarität zeigen. Das drängende Thema sind die Migranten aus Afrika, die in den vergangenen Monaten zu Zehntausenden auf den Kanaren eingetroffen sind. Viele der Geflüchteten, insbesondere Minderjährige, sitzen auf den Inseln fest. Die schiere Zahl bringt die Verwaltung an ihre Grenzen. 5200 Jugendliche harren aktuell in mehr als 80 Auffanglagern aus. Dabei ist in den Einrichtungen eigentlich nur Platz für 2000 junge Menschen.