Die Stimmung im Saal lässt sich kaum noch steigern, aber der Mann mit dem Mikrofon in der Hand ist wild entschlossen, es trotzdem zu versuchen. Denn jetzt, das scheinen seine Fans schon zu spüren, wird er gleich seinen schönsten Trump-Witz erzählen. Es wird in fröhlicher Erwartung gekreischt, geklatscht und auf kleinen Fingern gepfiffen. Wenn jetzt noch jemand „Free Palestine“ riefe, käme man sich mit verbundenen Augen vor wie bei einem Strokes-Konzert, kurz bevor die Zugabe beginnt.