Foto: Jeff Kowalsky/AFP
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Ist er zu links zu für Amerika?

In Michigan entscheiden die Wähler nicht nur, ob die USA sich vom Trumpismus lösen, sondern auch, wohin die Demokraten steuern. Hätten sie einen langweiligen Kandidaten, wäre ihnen der Sieg wohl kaum zu nehmen. Aber sie haben Abdul El-Sayed.

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Ist er zu links zu für Amerika?
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In Michigan entscheiden die Wähler nicht nur, ob die USA sich vom Trumpismus lösen, sondern auch, wohin die Demokraten steuern. Hätten sie einen langweiligen Kandidaten, wäre ihnen der Sieg wohl kaum zu nehmen. Aber sie haben Abdul El-Sayed.

Von Boris Herrmann
30. Oktober 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Die Stimmung im Saal lässt sich kaum noch steigern, aber der Mann mit dem Mikrofon in der Hand ist wild entschlossen, es trotzdem zu versuchen. Denn jetzt, das scheinen seine Fans schon zu spüren, wird er gleich seinen schönsten Trump-Witz erzählen. Es wird in fröhlicher Erwartung gekreischt, geklatscht und auf kleinen Fingern gepfiffen. Wenn jetzt noch jemand „Free Palestine“ riefe, käme man sich mit verbundenen Augen vor wie bei einem Strokes-Konzert, kurz bevor die Zugabe beginnt.

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