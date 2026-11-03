Die Chancen der Demokraten stehen gut, die Mehrheit im Senat zu erobern, trotz des großen Vorsprungs der Republikaner in vielen entscheidenden Rennen bei der Präsidentschaftswahl 2024. Donald Trump ist inzwischen derart unbeliebt, dass er den Erfolgsaussichten seiner Partei schadet, obwohl er selbst nicht zur Wahl steht.

Im US-Wahlrecht gibt es kein nationales Gesamtergebnis, auf dessen Basis die Sitze verteilt werden. Jeder Bundesstaat hat eigene Wahlgesetze. Grundsätzlich gilt aber: Wer am Ende in einem Bundesstaat die Mehrheit der Stimmen bekommt, gewinnt den Sitz. Die Ergebnisse werden in den USA am Wahlabend nicht zentral erfasst. Statt einer amtlichen Quelle erfassen Medien die Ergebnisse und legen sich auf einen Sieger fest, wenn sie sich sicher sind, dass sich das Ergebnis mit den fehlenden Stimmen nicht mehr verändern wird.

Je nachdem, in welcher Reihenfolge Stimmen ausgezählt werden und ob eher republikanische, ländliche Gebiete oder eher demokratische, städtische Gebiete zuerst Ergebnisse melden, kann sich ein Vorsprung einer Partei in einem frühen Zwischenstand auch noch zugunsten der anderen Partei drehen.

Am Ende werden einige wenige Staaten für die Mehrheit im Senat entscheidend sein. Gerade dort, wo sich Republikaner und Demokraten in Umfragen vor der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, kann es aber einige Zeit dauern, bis feststeht, wer die Sitze im Senat gewonnen hat.

Die entscheidenden Senatsrennen