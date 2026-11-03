Ergebnisse der Midterms in Grafiken
So haben die USA gewählt
Am 3. November finden in den USA Kongresswahlen statt. Sobald die ersten Auszählungsergebnisse vorliegen, finden Sie diese hier live. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
- Prognosen vor der Wahl: Der Wahlausgang ist völlig offen. Zuletzt sind die Chancen der Demokraten für einen Wahlsieg über Trumps Republikaner aber etwas gestiegen.
- Ausgangslage: Bislang halten die Republikaner in Senat und Repräsentantenhaus die Mehrheit.
- Zeitplan: Die ersten Wahllokale schließen um 0 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die USA erstrecken sich aber über mehrere Zeitzonen, die letzten Wahllokale schließen deshalb erst um 7 Uhr deutscher Zeit. Die Auszählung kann deutlich länger dauern.
- Entscheidende Rennen: Insbesondere in Iowa, Kansas, Maine, Ohio und Texas ist offen, wer die Senatswahl gewinnt. In Michigan und Alaska sind die demokratischen Kandidaten leicht favorisiert - aber auch hier sind die Rennen eng.
Der US-Kongress besteht aus zwei Kammern. 35 von 100 Sitzen im Senat und das gesamte Repräsentantenhaus wählen die US-Amerikanerinnen und ‑Amerikaner bei den Midterms neu. Mit einem Klick auf die Buttons gelangen Sie direkt zu den Ergebnissen und interaktiven Karten.
Senat
Bislang kann Donald Trump auf eine Mehrheit im Senat bauen. 53 Sitze halten die Republikaner, 47 die Demokraten. Die Senatoren werden auf sechs Jahre gewählt, alle zwei Jahre wird ein Drittel der Posten neu besetzt. Jeder der 50 US-Bundesstaaten ist mit zwei Senatorinnen oder Senatoren vertreten. Zu den 33 regulären Wahlen kommen zwei Nachwahlen hinzu: Vizepräsident J. D. Vance (Ohio) und Außenminister Marco Rubio (Florida) haben ihre Senatorenposten zugunsten ihrer Regierungsämter aufgegeben.
22 der insgesamt 35 zur Wahl stehenden Sitze sind bislang in republikanischer Hand, nur 13 verteidigen die Demokraten. Gelingt es den Demokraten, diese Sitze zu verteidigen, müssten sie den Republikanern vier Sitze abnehmen, um die Mehrheit von 51 Sitzen zu erreichen. Den Republikanern hingegen reichen 50 Sitze im Senat: Bei Gleichstand entscheidet die Stimme des republikanischen Vizepräsidenten.
Die Chancen der Demokraten stehen gut, die Mehrheit im Senat zu erobern, trotz des großen Vorsprungs der Republikaner in vielen entscheidenden Rennen bei der Präsidentschaftswahl 2024. Donald Trump ist inzwischen derart unbeliebt, dass er den Erfolgsaussichten seiner Partei schadet, obwohl er selbst nicht zur Wahl steht.
Im US-Wahlrecht gibt es kein nationales Gesamtergebnis, auf dessen Basis die Sitze verteilt werden. Jeder Bundesstaat hat eigene Wahlgesetze. Grundsätzlich gilt aber: Wer am Ende in einem Bundesstaat die Mehrheit der Stimmen bekommt, gewinnt den Sitz. Die Ergebnisse werden in den USA am Wahlabend nicht zentral erfasst. Statt einer amtlichen Quelle erfassen Medien die Ergebnisse und legen sich auf einen Sieger fest, wenn sie sich sicher sind, dass sich das Ergebnis mit den fehlenden Stimmen nicht mehr verändern wird.
Je nachdem, in welcher Reihenfolge Stimmen ausgezählt werden und ob eher republikanische, ländliche Gebiete oder eher demokratische, städtische Gebiete zuerst Ergebnisse melden, kann sich ein Vorsprung einer Partei in einem frühen Zwischenstand auch noch zugunsten der anderen Partei drehen.
Am Ende werden einige wenige Staaten für die Mehrheit im Senat entscheidend sein. Gerade dort, wo sich Republikaner und Demokraten in Umfragen vor der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, kann es aber einige Zeit dauern, bis feststeht, wer die Sitze im Senat gewonnen hat.
Die entscheidenden Senatsrennen
Ohio
Texas
Texas ist eine Bastion der Republikaner: 1988 wurde hier zum letzten Mal ein demokratischer Senator gewählt. James Talarico möchte dieses Kunststück wiederholen. Der 37-Jährige Shooting-Star der Demokraten hat sich dafür vom Theologischen Seminar der Presbyterianer beurlauben lassen.
Durchsetzen muss er sich gegen den Republikaner Ken Paxton: Der Generalstaatsanwalt von Texas gilt als Hardliner. Ihm wurden in der Vergangenheit immer wieder Amtsmissbrauch und persönliche Bereicherung vorgeworfen.
Kansas
Noch länger als in Texas warten die Demokraten in Kansas auf einen Erfolg: Seit den 1930er-Jahren gab es keinen demokratischen Senator aus dem Bundesstaat im Mittleren Westen der USA, der vor allem von Rinderzucht und Landwirtschaft geprägt ist. Ändern soll das auch hier ein Kirchenmann: Adam Hilton, Gründer und Anführer der United Methodist Church of the Resurrection. Er will die Wiederwahl des Trump-Vertrauten Roger Marshall verhindern.
Iowa
Der Staat im Mittleren Westen ist wie Kansas eine Hochburg der Republikaner. Die vielen landwirtschaftlichen Betriebe leiden jedoch besonders unter den gestiegen Dieselpreisen infolge des Iran-Kriegs. Die Senatorenwahl ist hier umso mehr auch eine Abstimmung über Trumps Politik.
Neben den hohen Lebenshaltungskosten ist die Korruption eines der wichtigsten Themen: Der Kandidat der Demokraten Josh Turek wirft der republikanischen Gegenkandidatin Ahsley Hinson vor, sich in ihrer Zeit als Abgeordnete im Repräsentantenhaus persönlich bereichert zu haben.
Michigan
Das an den Great Lakes im Nordosten der USA gelegene Michigan ist eine Hochburg der Demokraten – in den vergangenen Jahrzehnten gab es hier ausschließlich demokratische Senatoren. Während die Gouverneurswahl zugunsten der eher blassen demokratischen Kandidatin entschieden scheint, ist das Rennen um den Senatsposten allerdings offen.
Der charismatische Demokrat Abdul El-Sayed gilt als politisches Talent des linken Flügels der Partei, hat jedoch Schwierigkeiten, Afroamerikaner und andere demokratische Stammwähler zu überzeugen. Sollte er seinem republikanischen Konkurrenten Mike Rogers unterliegen, wäre das auch ein Rückschlag für die Präsidentschaftsambitionen progressiver Kandidatinnen wie Alexandria Ocasio-Cortez.
Maine
Die Republikanerin Susan Collins tritt erneut zur Wahl an: Gewinnt sie, wäre es bereits ihre sechste Amtszeit als Senatorin des demokratisch geprägten Staats an der Ostküste. Sie gilt als Frau der Mitte und stimmte beispielsweise 2021 im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.
Ihr Herausforderer, der Demokrat und frühere Holzfäller Troy Jackson, tritt als Mann der einfachen Leute auf. Ein wichtiges Wahlkampfthema war der Zollstreit mit Kanada und seine Auswirkungen auf den an der Grenze gelegenen Bundesstaat.
Alaska
In Alaska fordert die Indigene Mary Peltola als Kandidatin der Demokraten den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan heraus. Mit dem Slogan „Fish, Family, Freedom“ möchte sie den für Alaska wichtigen Fischereisektor stärken und kritisiert, Trumps Zollpolitik schade den Fischexporten. Ihre Familie ist in der Großfischerei tätig. Sullivan dagegen möchte die Öl- und Gasvorkommen in Alaska stärker ausbeuten.
Außerdem gibt es eine Besonderheit: Neben dem Amtsinhaber tritt ein weiter Kandidat namens Dan Sullivan an: Der keiner Partei zugeordnete, pensionierte Lehrer Dan J. Sullivan. Die New York Times berichtete, dass Mitarbeiter aus dem Umfeld von Peltola den Auftrag erhalten hätten, gleichnamige Personen zu finden. So könnten dem republikanischen Kandidaten Stimmen abspenstig gemacht werden. Die Debatte brachte die demokratische Kandidatin auf den letzten Metern des Wahlkampfs in Erklärungsnot.
Repräsentantenhaus
Die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses werden alle zwei Jahre neu gewählt. Die Republikaner haben derzeit 219 Abgeordnete, die Demokraten 214, zwei Sitze sind vakant. In Umfragen vor der Wahl galten die Demokraten als Favoriten auf den Wahlsieg.
Dass die Partei des Präsidenten bei den Zwischenwahlen die Mehrheit verliert, kam in den vergangenen Jahren häufiger vor. Wie beim Senat handelt es sich um eine Personenwahl, die Bundesstaaten haben jeweils ein eigenes Wahlrecht. In allen Staaten gilt aber letztlich: Die Person mit den meisten Stimmen in einem Kongresswahlbezirk gewinnt den Sitz.
Wie viele Wahlbezirke ein Bundesstaat hat, ist abhängig von der Einwohnerzahl: Bevölkerungsarme Staaten wie Alaska oder Wyoming stellen jeweils nur einen Abgeordneten, Kalifornien hat mit 52 die meisten. Die Karte oben zeigt jeden Wahlbezirk in gleicher Größe, dünn besiedelte Gebiete erscheinen deshalb kleiner.
Um sich die Mehrheit im Senat zu sichern, muss eine Partei mindestens 218 Sitze halten.
Im Vorfeld der Wahl haben vor allem einige republikanisch und – in geringerem Ausmaß – demokratisch regierte Bundesstaaten die Grenzen ihrer Wahlkreise neu gezogen. Ziel davon ist es, wichtige Wählergruppen der konkurrierenden Partei so auf die Wahlkreise zu verteilen, dass in möglichst vielen Wahlkreisen die eigenen Anhänger in der Mehrzahl sind.
Insgesamt haben die Republikaner durch dieses sogenannte Gerrymandering einen weniger großen Vorteil erlangt, als beabsichtigt. Einige Pläne wurden von Gerichten oder der Legislative gestoppt. Die Senatswahl wird durch Gerrymandering nicht beeinflusst, die Neuzuschnitte sind nur innerhalb eines Bundesstaats möglich.
Bei den meisten Wahlen reicht eine einfache Mehrheit, um den Sitz im Kongress zu gewinnen. In einigen Bundesstaaten gibt es aber Ausnahmen: In Georgia muss der Sieger bei der Wahl am 3. November mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ansonsten kommt es Anfang Dezember zu einer Stichwahl.
In Maine und Alaska gibt es eine sogenannte Rangfolgewahl: Wählende können die Kandidaten nach ihrer Präferenz sortieren. Erreicht kein Kandidat bei der ersten Präferenz die Mehrheit, werden die Stimmen für den schwächsten Kandidaten nach der Zweitpräferenz auf alle anderen Kandidaten aufgeteilt. Das Verfahren wird wiederholt, bis ein Gewinner mit mehr als 50 Prozent feststeht.